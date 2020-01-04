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Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Arnavutköy'de bir kişi, eşini ve yanındaki adamı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanındaki adam ise hayatını kaybetti.

İHA | 04.01.2020 - 09:04..
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İ.Y. isimli bir kişi, İstanbul Arnavutköy'deki Boğazköy Ormanı'nda eşi A.Y. ve yanında bulunan Murat O. isimli şahsı, henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tabancayla kafasından vurarak olay yerinden kaçtı.

A.Y. ve Murat O. kanlar içinde yere yığılırken, çevreden silah sesini duyan vatandaşlar ormanlık alana koştu.

Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

(İ.Y. ve A.Y.)

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Olayın yaşandığı yere gelen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri; güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasından vurulan şahısların sağlık durumlarını kontrol ederek Murat O. isimli şahsın hayatını kaybettiğini, A.Y. isimli kadının ise ağır yaralandığı tespit etti.

Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

(MURAT O.)

KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Murat O.'nun cansız bedeni ise Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Öte yandan, olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, firari durumda olan şüpheli İ.Y.’nin ilçe merkezindeki evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, evde arama yaptı. Şahsın yakınlarıyla irtibat kuran ekipler, şüpheli İ.Y.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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