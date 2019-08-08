taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4547
Euro
6.1331
Altın
1495.55
Borsa
99208.49
Gram Altın
262.686

Ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Alıcı kayboldu

Samsun'da kalp ameliyatı geçirdikten sonra her gün ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Akıcı'dan haber alınamıyor.

DHA | 08.08.2019 - 19:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Arkeoloji Vadisi'nde, bir süre önce kalp ameliyatı olan Kutsi Alıcı, geçirdiği operasyonun ardından ormanlık alanda sık sık yürüyüş yapmaya başladı.

HER GÜN AYNI VAKİTTE GİDİYORDU

Her gün aynı mevkiide yürüyüşe çıkan Alıcı, dönmesi beklenen saatlerde evine dönmedi. Telaşa kapılan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri, dün akşam saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından netice alamadı.

Ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Alıcı kayboldu

AFAD'ın iz takip köpeği 'ChiChi' ve İl Jandarma Komutanlığı'nın arama kurtarma köpeği 'Lodos'un da katıldığı çalışmalar bugün de devam etti. Yabani hayvanların bulunduğu ve zaman zaman kurt görüldüğü öğrenilen mevkiide henüz bir sonuca varılamadı.

Olayla alakalı jandarma ekiplerine görgü tanığı olarak ifade veren Sümeyye Çakır (16), "Ben evde otururken kapının önünden geçtiğini gördüm. Taşın üzerine oturdu ve terini sildi. Yüzü bembeyazdı, çok yorulmuş gibiydi. Umarım bulunur." dedi.

Ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Alıcı kayboldu

Ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Alıcı kayboldu

Ormanlık alanda gezintiye çıkan Kutsi Alıcı kayboldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

Röportaj ve şiirlerinden alıntılarla Edip Cansever

0
Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

Ali Babacan yeni parti çalışmalarıyla ilgili konuştu

618
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

124
Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

49
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

77
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

73
Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Denizli'deki depremden ilk görüntüler

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir