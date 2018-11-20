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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan-Müslüman çatışması

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, geçen hafta milis güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

AA | 20.11.2018 - 06:51..
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Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alindao bölgesinde geçen hafta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişi yaşamını yitirdi.

Eski Seleka gruplarından OAC'de Barış için Birlik (UPC) ile eski Anti-balaka milisleri arasında geçen perşembe günü Alindao bölgesinde çatışma çıkmıştı. Olayda 2'si rahip 37 kişi ölmüştü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan-Müslüman çatışması

HRİSTİYAN, MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI

OAC, 2013'ten bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyan-Müslüman çatışması

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