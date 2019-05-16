Ramazan ayı boyunca 120 ülke ve bölgede faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarını “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla sürdürüyor.

Ramazan sonuna kadar 3 milyon mağdur ve muhtaca Ramazan yardımı ulaştırmayı hedefleyen İHH, bu kapsamda Orta Asya ülkesi Kırgızistan’da da kapı kapı dolaşarak kumanya dağıtıp iftar verdi, yetimlere bayramlık kıyafet hediye ederek onları bayrama hazırladı.

Orta Asya’da yüzler İHH ile güldü ViDEO

9 BİN MÜSLÜMANA DOKUNDUK

Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 5 kişilik ekiple Kırgızistan’a ulaşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan, “Ramazan vesilesi ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ve kırsal kesimlerde yaklaşık 9 bin mağdur Müslümana bizzat dokunarak yardım ulaştırdık.” dedi.

Vahdettin Kaygan, “Hayırseverlerimizin destekleriyle 10 yıldan fazladır Kırgızistan’da insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Ramazan vesilesi ile hamd olsun ki bu topraklardayız, mağdur kardeşlerimizin acılarını bir nebze dindirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu vesile ile bu sene burada 5 bin 184 kişiye kumanya paketi dağıttık ve bin 870 kişiyi de iftar soframızda ağırladık. Kumanya paketlerimizde ailelerin 1 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak temel gıda malzemeleri bulunuyordu. Bunun yanında ayrıca 5 adet adak - akika kurbanı keserek mağdur bin 500 kişiye de taze et dağıtma fırsatı yakaladık. Ramazan dışında da yeryüzünde iyilik hakim oluncaya dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”





YAŞLI HALİYLE TEK BAŞINA YAŞIYOR

İHH’nın kumanya yardımı ulaştırdığı mağdurlar arasında tek başına hayata tutunmaya çalışan 79 yaşındaki Ahıska Türkü Niyaz Fazliyev de bulunuyor. Uzun zaman önce oğlunu, kısa zaman önce de 43 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Niyaz Fazliyev, başkent Bişkek’in arka sokaklarında yaşamını sürdürüyor.

Özellikle oğlunu kaybetmiş olmanın acısını yaşayan Fazliyev, “Evlat acısı bir başkadır be oğlum!” diyor ve ekliyor: “Oğlumu, dayanağımı kaybettikten sonra İHH benimle ilgilenmeye başladı. Eşimi de kaybedince bir başıma kaldım. Türkiye halkına ve İHH’ya çok teşekkür ediyorum. Bizi her daim soruyorlar, derdimize derman olmaya çalışıyorlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” dedi.

YETİMLER UNUTULMADI

Ramazan çalışmaları kapsamında başkent Bişkek’te bulunan İHH ekibi, yetimleri unutmadı. İHH ekibi, yetimlerin aile sıcaklığından mahrum kalmaması ve yalnızlıklarını hissetmemeleri amacıyla yetimhanelerde barınan 300 yetime de bayramlık kıyafet yardımında bulundu.

Bayram sevincini şimdiden yaşamaya başlayan yetimler daha sonra da oyun parkına götürülerek gönüllerince eğlenmeleri sağlandı. Yetimlere çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.

10 YILI AŞTI

İHH İnsani Yardım Vakfı, 10 yılı aşkın süredir Kırgızistan’da aktif faaliyet gerçekleştiriyor. İHH, Kırgızistan’da; Yetim Sponsorluk Sistemi ile her ay düzenli olarak 307 yetimin masraflarını üstleniyor.

İHH ayrıca ülkede Yetim Dayanışma Günleri yapıyor, Ramazan, Kurban ve Kış çalışmaları ile adak - akika kurban kesimi gerçekleştiriyor. İHH’nın halihazırda ülkede ibadete açtığı 6 ayrı camisi de bulunuyor.