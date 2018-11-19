Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan kilim

Oğuzların Bayat boyundan insanların yaşadığı Bayat ilçesinde, Kaymakamlık desteği ile kilim dokumacılığı usta ellerde devam ettiriliyor.

Kaymakamlığın öncülüğünde yeniden eski canlılığına kavuşan kilim dokumacılığı, yöre halkı için önemli bir geçim kaynağını oluşturuyor.

EL EMEĞİ, GÖZ NURU

Dağlardan toplanan pinar, palamut ve mazı bitkisi gölgede kurutuluyor. Daha sonra kazanlara iple beraber konulup kaynatılıyor. 24 saat kazanda bekleyen ipler, askıya asılarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan ipler tezgahlarda hünerli ellerde dokunarak yün kilim haline getiriliyor.

BAYAT BOYUNDAN GELEN KÜLTÜR

Bayat Kaymakam Vekili Ahmet Nuri Demir, tüm Türk boylarının genlerinde bulunan dokumacılığın Bayat boyunda gelişmiş olduğunu söyledi.

KÖK BOYA İLE BOYANIYOR

Bayat kilimini bugüne kadar taşıyan en önemli özelliğinin kök boyayla yapılması olduğunu vurgulayan Ahmet Nuri Demir, "Doğadan toplanan ot, çiçek ve meyveler burada ustamız tarafından işlenerek kök boya haline getirilir. Daha sonra yine buranın köylerinden gelen koyun yünlerine bu boya ile renkleri verilir" diye konuştu.