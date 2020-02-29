Orta Doğu’da koronavirüs vakaları artıyor

Çin’de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Orta Doğu’da hızla artış göstererek bölgede paniğe neden olmaya devam ediyor.

BAHREYN'DE 41 VAKA

Bahreyn Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede 3 yeni koronavirüs vakasının onaylandığını ifade edilirken, ülke genelinde toplam vaka sayısının 41’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada 3 yeni vakanın da İran’a seyahat geçmişi olduğu belirtildi. Virüs tespit edilmesinin ardından, hastaların karantina altına alındığı ve yüksek standartlarda tedavi edildiği belirtildi.

LÜBNAN'DA 7 VAKA

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da benzer bir açıklama yapılarak, ülkede 3 yeni vakanın tespit edildiği ve böylece Lübnan’da toplam vaka sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.

Virüs tespit edilen hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi’nde karantina altına alındığı bildirilirken, karantinada bulunan tüm hastaların durumunun stabil olduğu açıklandı.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası 86 binin üzerindeyken, virüs nedenli ölüm sayısı 2 bin 900’ün üzerinde kaydedildi.