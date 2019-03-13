Orta Doğu’nun en güçlü orduları listesinde Türkiye birinci

Ortadoğu'daki en güçlü orduya sahip ülkeleri, bir internet sitesinin yaptığı araştırmayla belirlendi. Bu araştırmada ise Türkiye'yi gururlandıran bir sonuç da çıktı.

BAZI KRİTERLER GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Araştırma yapılırken sıralamada savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

TÜRKİYE ORTA DOĞU'DA BİRİNCİ OLDU

Bu araştırmanın sonucuna göre; Türkiye Orta Doğu’nun en güçlü orduları listesinde ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi ise Mısır ve İran orduları izledi.

TÜRKİYE İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN'I GERİDE BIRAKTI

Araştırmanın dördüncü sırasında ise İsrail, beşinci sırasında da Suudi Arabistan bulundu.