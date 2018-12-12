Ortadoğu’nun alışveriş başkenti: Dubai Mall

Dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife'nin yanında devasa bir kompleks var: 200 futbol sahasına denk bir alan. Bin 200’ün üzerinde mağaza, vitrinlerde parlayan Prada çantalar, devasa bir akvaryum ve hayvanat bahçesi… Tüm bunlar Dubai Mall deneyiminin sadece küçük birer parçası. Kadiköy’ün Nautilus AVM’siyle büyümüş bir nesil olarak, dünyanın en büyük alışveriş merkeziyle tanışmak bizim için bir zevk.

''BEN NEREYE DÜŞTÜM?''

Dubai, çöl silüetiyle, altın kaplamalı spor otomobilleriyle ve ultr lüks yaşamıyla ünlü. Kredi kartlarını hazırla: Dünyanın en büyük alışveriş merkezine girmek üzeresin.

BİR AVM HARİTASI AL, KAYBOLMA

Dubai Alışveriş Merkezi'ne girdiğin andan itibaren ilginç bir konseptle karşılanacaksın. Suit giymiş güvenlik görevlilerinin kontrolünden geçip, botanik bahçesine düşmüşçesine bir alana çıkacaksın. Dört bir yanında mağaza ve restoranlar var. Kimi Ortadoğu'nun yöresel konseptiyle, kimi ultra lüks dekoruyla gözünü alacak. Çılgınlar gibi alışveriş yapan insanlar geçip duracak yanından.





''Önce nereye gitsem?'' diye uzun uzun düşüneceksin muhtemelen. En başta giriş kısmındaki yerden broşür alıp incele. Böylece neyin nerde olduğunu daha kolay tespit etmen kolay olur. Mesela elektronik eşyaların bulunduğu en üst katta sadece bu tarz ürünlerin satıldığı bir alan mevcut. Böyle böyle, aradığın mağazayı haritadan işaretleyip kendini yönlendir. Buna ihtiyacın olacak çünkü bu binada binlerce mağaza var.

Dubai Mall dört seviyeden oluşuyor: Alt zemin, zemin, 1’inci ve 2’inci kat. Hem asansör hem de yürüyen merdivenlerle bağlanan katlar arasında gezerken kaybolman mümkün. Unutma ki burası sadece bir alışveriş merkezi değil: Keşfedecek ilginç özellikleri var.

14.000 arabaya ev sahipliği yapan otoparkını ve VIP limuzin ulaşım hizmetini söylemiyorum bile.

DÜNYANIN EN BÜYÜK AKVARYUMU

İşte tam da bahsettiğim gibi, mesela köpekbalığı dalışı yapmak için bir AVM’ye gitmek kimin aklına gelir? Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan Dubai Akvaryumu ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde, 400’den fazla köpekbalığı ve 33 binden fazla sualtı canlısı var. Şnorkelle dalış da yapabilirsin. Bu akvaryum da dünyanın en büyük kapalı akvaryumu özelliğiyle çıkıyor karşına. Dalış yapmasan da çeşitli hayvanları gözlemler, muhteşem fotoğraflar çıkarabilirsin.

30 dönümlük Burj Khalifa Gölü’nde yer alan dev fıskıyelerin ve göz alan ışık gösterisinin görüntüsü, insana AVM’de olduğunu unutturuyor.

ÇOCUK PARKI VE ULTRA LÜKS SİNEMA SALONU

Çocuklar için eğlence parkını kaçırmayın. Alışveriş merkezinin 2’inci katında bulunan parkı çocuklar kadar sen de seveceksin. Ve tabii hemen yanında duran iki katlı bir sinema merkezi. Güncel film arşivi ve devasa salonlar… O kadar fazla salon seçeneğin var ki; oturacağın koltuk sana yatak yorgan bile olabilir.

İLLÜZYON ŞELALESİ

Dans çeşmesinin muhteşem şöleni… Bu bir illüzyon şelalesi. Şelaleden dalış yapan heykeller var ve eğer birine bakarsan, diğerleri yok olur! Genelde buluşma noktası olarak da herkesin ilk tercihi. ''Şelalenin önünde buluşalım'' gibi muhabbetler sık sık olur.

Akşam saat 6’dan sonra farklı türlerde etkinlikler başlıyor. Bu kimi zaman bir konser, kimi zaman bir yarışma olabilir. Performans sanatlarındaki büyük gösteriler içinse etkinlik takvimine bakabilirsin. Ailecek çıkacağın yolculuk için baştan sona müthiş bir sömestr tatili olurmuş. Eşine güzel bir çanta alır, çocuklarını ilginç etkinlerle sevindirirsin.

SİMÜLATÖR UÇAK

Daha önce uçak kullandın mı? Alışveriş merkezinin çılgın aktivitelerinden bir diğeri de yarım duran simülatör uçağı. Emirates A380 simülatörü ile 12 hedefden birine 30 dakikalık uçuş başlatın. Havaya uçmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmek için hava koşullarını, günün saatini ve hızını seçmelisin. Eğitmenin tarafından pürüzsüz bir inişe yönlendirileceksin. Çok eğlenceli; mutlaka dene.

BUZ PİSTİ

Dubai, kavurucu bir çölde olabilir; ancak bu, kışın eğlenemeyeceğiN anlamına gelmez. Dubai Buz Pisti, paten dersleri ve hatta özel kar yağışı seansları düzenliyor. Olimpik buz pisti yukarıdan bakıldığında muhteşem bir görüş açısına sahip. Ayağını kırmaman dileğiyle, bu keyifli aktiviteyi yapmadan dönmemeni öneririm.

BURÇ HALİFE'NİN 124'ÜNCÜ KATINA ÇIK

Dünyanın en büyük alışveriş merkezi, dünyanın en yüksek binasının girişine de erişim sağlıyor. Alışveriş merkezinin alt seviyesinden bağlanarak, Burç Halife'nin 124'üncü katına kadar çıkıp, Dubai silüetinin ve çevredeki çölün 360 derecelik panoramik manzarasını izle. Bunu yapmak için havanın karardığından ve şehrin ışıklarını açtığından emin ol. Zirvede hissetmenin zevkini yaşat kendine.

İşte o manzara...

İŞTAH KABARTAN RESTORANLAR

Altzemin katında bir süpermarket var. Bu, alışık olduklarının aksine çok daha büyük. Acıktığın zaman nereye gitmen gerektiğini biliyorum fakat onca seçenekten ne yiyeceğine karar verebilmem mümkün değil. Tek önerim; Altzemindeki La Cure Gourmande'ye doğru şeker ve tereyağının kokusunu takip et. Kurabiye, macaron satan vintage tarzı bir tatlı dükkânı. Bu kısımda Arap mutfağından İtalyan’a, her türlü lezzet mevcut. Burgerciler, Pizzacılar, tatlıcılar, türlü türlü kafeler var.

Yemek kısmından ayrılıp üst kata çıkarken alışveriş merkezinin Souk Kubbesi'nde yer alan 155 milyon yıllık bir dinozorun sağlam iskeletini göreceksin. Yanında çoluk, çocuğun varsa birlikte bir fotoğraflarını çek.

GUCCİ'DEN PRADA'YA MAĞAZA HAVUZU

Dubai şehri başlı başına bir alışveriş tatili merkezi. Lüks markanın yanı sıra moda dünyasından pek çok tasarımcıyı moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Amaç sadece alışverişse, ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerdesin. 1200'ün üzerinde mağaza diyorum. Burberry, Bvlgari, Cartier, Coach, Dior, Fendi, Furla buradaki lüks markalardan sadece birkaçı. Dior ve Gucci'nin yanı sıra Rolex ve Saint Laurent için eşsiz mağaza konseptleri dizayn edilmiş. Alışveriş yapmayacak olsan da mağaza konseptleri seni içine çekiyor.

OUTLET DE VAR

Dubai Mall'un içinde farklı bölümler var. Bu bölümlerden en seveceğin ise 2017 yılında kapılarını açan Dubai Outlet Mall olsa gerek. Burada yüzde 90’a varan indirimleriyle ünlü mağazalar ziyaretçilerini oldukça şaşırtıyor. Lüks markaların ürünlerini de çok uygun fiyata alabilirsin.