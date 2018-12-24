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Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, Şanlıurfa'da yer alan 9 asırlık Harran Sarayı'ndaki kazı çalışmasında, hamam ve ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

AA | 24.12.2018 - 16:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın finansmanı, yerel yönetimlerin de desteğiyle, tarihi sarayda 5 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

UYGARLIKLARA BAŞKENTLİK YAPTI

Mehmet Önal, MÖ 6 binli yıllardan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların, ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

HAMAM ORTAYA ÇIKARTILDI

Harran Sarayı'nın ikinci katında yapılan kazı çalışmasında, üç kubbeli bir hamam bulunduğunu aktaran Mehmet Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler dönemine ait 12-13'üncü yüzyılda yapılan hamamın; soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümünün tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti.

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor

"ORTA ÇAĞ'DAN KALMA NADİR ÖRNEKLERDEN"

Önal, "Harran Sarayı, günümüzde Orta Doğu ülkelerinde, Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalmış, nadir saray örneklerinden biridir. Yaklaşık 13 asır öncesine ait olan Emeviler Dönemi'nde yapılan 3 katlı sarayın yüzlerce odası bulunuyor. Şu anda ikinci katında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Sarayın doğu kapısında bazalt üzerine kabartma olarak işlenmiş simetrik çift köpek kabartmaları, saray hamamı koridorunun giriş kapısının sağ ve solunda yüksek kabartma halinde aslan başları, odalardaki tuğla çapraz tonozlar ve sağlam kalan çokgen iki kulesi ile saray hamamı görülebilen kalıntılar arasındadır" dedi.

Orta Doğu'nun görkemli sarayı gün yüzüne çıkıyor


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