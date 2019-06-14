Yeni askerlik sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili gelişmelerin hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı, 2 maddenin kabul edildiğini hatırlattı.

"30 BİN LİRA FAZLA OLDU GİBİ DEĞERLENDİRMELER OLDU...."

Bedelli askerlik ücretine yönelik eleştirilerin olduğunu belirten Erdoğan, bu paralarla maaşların ödendiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dersimize çok iyi çalıştık VİDEO

YILDIRIM-İMAMOĞLU ORTAK YAYINI

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı ortak yayının sorulması üzerine Erdoğan, "Arkdaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi yaptı. Sadece Türkiye'de İstanbul değil, tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil.

O akşam, burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki hemşehrisini arayıp bu müzakerenin, kendi aralarında kendi müzakerelerini yapacak. Tokatlı, Tokatlı hemşehrisini arayacak.. Herkes birbirini arayıp değerlendirmesini yapacak.

Kırılma noktası olan pazar günü, son bir haftaya da ışık verecek." dedi.

"KIBRIS'TA ASKER SAYISI AZALMAYACAK"

KKTC'deki askerlerin durumuna dair de görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs'tan askerlerin çekilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

MİTİNG YAPACAK MI

Seçim öncesi miting yapıp yapmayacağı konusunda gelen soruya da cevap veren Erdoğan, "Halkla buluşmalar şeklinde bazı çalışmalar yapılıyor" dedi.

ORDU'DAKİ VIP KRİZİ

Ordu'da yaşanan VIP krizini de değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak" dedi.