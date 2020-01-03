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Ortalığı birbirine katan turiste vatandaşlardan dayak

Taksim'de, kuryenin gözüne yumruk atan turiste vatandaşlardan tepki gecikmedi.

İHA | 03.01.2020 - 10:28..
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İstanbul Taksim Meydanı'nda, İngiliz uyruklu turist bilinmeyen bir nedenle bir motosikletli kuryenin gözüne yumruk attı.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kuryenin gözü kısa sürede şişip morarırken, olayı gören vatandaşlar, turiste tepki gösterdi. Bir süre sonra motosikletli kurye ile turist yeniden kavga etmeye başladı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, turistin haksız olduğunu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiğini öne süren vatandaşlar da kavgaya dahil oldu ve turisti yumrukladı.

Ortalığı birbirine katan turiste vatandaşlardan dayak

TURİST GÖZALTINA ALINDI

Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, turist gözaltına alındı. Gözüne aldığı yumrukla neredeyse tek gözü göremeyecek duruma gelen kurye , polise durumu anlattı.

Ekip aracına bindirilen turist ise emniyete götürüldü.

Ortalığı birbirine katan turiste vatandaşlardan dayak


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