Ortaöğretim için yeni model geliyor

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ortaöğretim kurumları için yeni bir çalışmalarının olduğunu belirterek, bunu gelecek sene hayata geçireceklerini ifade etti.

"ORTAÖĞRETİM İÇİN YENİ BİR ŞEY YAPACAĞIZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Ortaöğretimle ilgili yeni bir şey yapacağız. Eğitimde model olarak kabul edilen ülkelerdeki liselerde, 5-6 ders var. Biz de 16-17 ders var. Bu çok adil bir durum değil. Bizim çocuklarımız yüzeysel kalıyorlar, yönelmek istediği alanda derinleşemiyor. Lise sona geliyor, 'Neyi seçsem' diye düşünebiliyor. Bunu yeniden yapılandırmamız lazım. Hemen önümüzdeki yıl 9. sınıflardan itibaren başlayacak. Bununla ilgili modelimizi de yaklaşık bir ay içinde Türkiye ile paylaşmış olacağız." diye konuştu.







