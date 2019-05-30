Ortaokul öğrencilerinden insansız gemi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılar.

Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Enes Çelik ve Emre Demirtaş, TÜBİTAK bilim fuarına katılmak için hazırladıkları projede, çeşitli kodlama programları ile su içinde cep telefonu ile komuta edilebilen Kemal Atatürk isimli insansız gemiler büyük beğeni aldı.

24 PROJE SERGİLENDİ

İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı bilim fuarında, 24 proje sergilendi.

İlçe kaymakamı, kodlama yapan ve insansız gemi projesini geliştiren iki öğrencinin, robotik kodlama kurslarına katılmasını istedi.

Havuzda bulunan gemileri cep telefonu ile komuta eden kaymakam Çiftçiler, projeyi çok beğendiğini belirterek öğrencileri tebrik etti.

Cep telefonu ile komuta edilebilen gemi yaptılar VİDEO