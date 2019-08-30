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Oruç Reis Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de, kendisine yönelik bütün baskılara rağmen doğalgaz ve petrol çalışmaları için, hamlelerini kararlılıkla yapıyor.

İHA | 30.08.2019 - 17:44..
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İstanbul’dan Mersin’in Taşucu Limanı’na doğru yola çıkan 86 metre uzunluğunda Oruç Reis gemisi, önceki akşam Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

"MİLLETİMİZİN DESTEĞİNİ ALARAK AKDENİZ'E İNDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla Akdeniz’de sismik araştırmalar yapmak için yola çıkan Oruç Reis’in boğazdan geçiş görüntülerini resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Oruç Reis Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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