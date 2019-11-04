Örümcek adam gibi binaya tırmandı

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

3 kişilik hırsızlık şebekesi, 13 Ekim Perşembe gecesi geldikleri bir iş yerinin önünde önce keşif yaptı. Ardından zanlılar, hırsızlık yapacakları iş yerine birbirlerinin omzuna binerek içeri girerken, zanlılardan ikisi dışarıda gözcülük yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından zanlılar, kayıplara karıştı. Şüphelilerin başka bir tarihte farklı bir iş yerinden de hırsızlık gerçekleştirdikleri kaydedilirken, ihbar üzerine çalışma başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

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OTOMOBİLDE YAKALANDILAR

Hırsızlık yapan şüphelilerden Tahir G.(18), Cumali B.(28) ve Sedat C. (25) isimli 3 kişi, 18 Ekim’de sabaha karşı olaylarda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; 3 şişe içki, 6 paket sigara ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 555 TL para ele geçirildi. Yakalanan 3 şüphelinin, Başakşehir’de meydana gelen 2 ev ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 3 olayın daha faili oldukları tespit edildi.

3'Ü DE SERBEST KALDI

Yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 19 Ekim günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat C. serbest bırakılırken, Tahir G. ve Cumali B. isimli şahıslar hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.