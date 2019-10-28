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Apartman duvarına tırmanarak evlere giren hırsız yakalandı

İstanbul'da üç farklı ilçede girdiği evlerden nakit para ve cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilip tutuklandı.

İHA | 28.10.2019 - 15:36..
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Bağcılar, Acıbadem ve Bahçelievler'de, tırmanarak girdiği evlerde hırsızlık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duvara tırmanan hırsız kamerada VİDEO

KADIKÖY'DE BAŞLADI

Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eve giren şüpheli, içerideki 2 adet cep telefonunu aldıktan sonra kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonlarının çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahsın eşkalini belirledi.

2 İHBAR DAHA GELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 25 Ağustos günü Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bir evden 2 adet cep telefonuyla 300 TL para çalındığı ihbarı alındı. Son olarak 8 Ekim tarihinde Bağcılar Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden 1.700 TL çalan şahıs, ekiplerin çalışmaları neticesinde 14 Ekim günü ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SİCİLİ KABARIK

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli Kenan Y.’nin (37), emniyette 10 adet suç kaydı ve 3 adet aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Apartman duvarına tırmanarak evlere giren hırsız yakalandı

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