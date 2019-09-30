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Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada

Maltepe’de iki şahıs, parmak izi bırakmamak için beyaz eldiven takarak evlerin balkonlarına tırmanarak hırsızlık yaptı. Örümcek adam gibi evlere tırmanan şahıslar Mobil Park timlerince yakalandı.

İHA | 30.09.2019 - 12:00..
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İstanbul Maltepe’de 3 ayrı evde hırsızlık yaşanması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

Adının H.Ö. olduğu tespit edilen çocuk yaştaki şahıs, geçtiğimiz Salı günü Gülsuyu Mahallesi Ayla Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet üzerinden görüldü. Polislerden kaçan şahıs yaşanan kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yakalanan H.Ö. isimli şahısla beraber 2 ayrı evde hırsızlık yaptığı tespit edilen A.O. isimli şahsın da Aydınevler Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Polis, adrese yaptığı operasyonda şahsı bahçeden kaçmaya çalışırken yakaladı. H.Ö. isimli şahsın 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu ve 26 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilirken; A.O. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu, 12 ayrı suçtan aranma kaydı, 29 ayrı suçtan sabıkası ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Maltepe’de örümcek adam hırsızlar kamerada İZLE

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Parmak izi bırakmamak için beyaz eldiven takan şahısların örümcek adam gibi evlere tırmanıp hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Örümcek adam gibi evlere tırmanan hırsızlar kamerada

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