Örümcek Adam'dan Kızılay'a kan desteği

Kızılay'a kan bağış desteği için duyar oluşturmaya çalışan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi'nin çatısından sarkarak çalışanlara sürpriz yaptı.

Örümcek Adam binaya halat yardımıyla tırmanarak, pencereden girdi kan verdi.

PENCEREDEN GİRİP KAN VERDİ

Dağcı ve iş güvenliği uzmanı Tamer Uysal, "Sadece kahramanlar kan verir" sloganıyla tüm personeli şaşırttı. Metrelerce yükseklikten sarkmadan önce gerekli tüm tedbirleri alan Tamer Uysal'ın kan merkezine pencereden girmesi, sokaktaki insanların da ilgisini çekti.

KAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Her kan bağışında bulunan her insanın birer kahraman olduğunu vurgulayan Uysal, düzenli olarak kan verdiğini ve bu yıl Türk Kızılayı'ndan altın madalya alacağını belirtti.

Tamer Uysal, Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile personele sürpriz yapmak istediklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Gerçi arkadaşlar bütün gün kahramanlarla iç içe oldukları için benim çatıdan sarkıp camdan içeri girmeme o kadar da şaşırmadılar. Amacımız hem personeli tebessüm ettirmek hem de kan vererek 3 cana umut olanların birer kahraman olduklarını hatırlatmaktı. Ramazan ayı öncesinde kan bağışına dikkati çekelim istedik."

'Örümcek Adam' camdan girip kan verdi VİDEO

"HİLAL OLSUN TÜRKİYE"

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise, Ramazan ayının yaklaşmasıyla sahada hazır olduklarını vurguladı.

"Tamer Bey merkezimizin müdavimi, düzenli kan veriyor. Birlikte böyle bir sürpriz yapalım istedik. Keyifli oldu. Arkadaşlarımızın çok şaşırmadığını görünce aslında bizler şaşırdık, çünkü onlar her gün kahramanlarla birlikte. Malum Ramazan yaklaştı. Kızılay olarak kampanyamızda 'Hilal olsun Türkiye' diyoruz. Zaten duyarlı, yardımsever bir toplumumuz var. Bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar. Bu yıl da inşallah yardıma dair ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Kızılay olarak fitre, zekat, maddi ve ayni tüm yardımları bekliyoruz. Bu yardımları en doğru şekilde ihtiyacı olanlara iletiyoruz. İhtiyaç sahiplerini 'ihtiyaçsız' hale getirelim."

