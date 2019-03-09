Örümcek ağları, yapay kas geliştirmek için kullanılacak

Örümcek ağları, keman tellerinden ayakkabı bağlarına ve kışlık paltolara kadar birçok alanda kullanılıyor. Ancak mühendisler, örümceklerin ürettiği bu harika yapıyı farklı alanlarda da kullanmak istiyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre araştırmacılar, örümcek ağlarını yapay kas geliştirmek için kullanacak. Ağırlık söz konusu olduğunda en güçlü malzemelerden biri olarak kabul edilen örümcek ağı, havadaki nem değişikliklerine güçlü bir şekilde tepki verebiliyor.





ÖRÜMCEK AĞINDAN YAPAY KAS

Araştırma ekibi, süper büzülme adını verdikleri, artan nem miktarından sonra örümcek ağlarının büzüldüğünü keşfetti. Araştırmacılar, havadaki artan nem miktarından sonra büzülen örümcek ağlarının bu özelliğinden yararlanarak, yapay kas geliştirecek. Bu yapay kaslar ise robotlarda kullanılacak.





ROBOTLAR İÇİN KULLANILACAK

Robotun bir uzvu hareket ettirilmek istendiğinde, kullanılan örümcek ağları nemlendirilerek kasılmaya neden olacak. Böylelikle robotun uzvunun hareket etmesi sağlanacak. Araştırma ekibi, örümcek ağları üzerinde yapılan çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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