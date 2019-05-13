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Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

Hakkında 6 yıl hapis istenen HDP'li Osman Baydemir, hakkında dava açılınca soluğu yurt dışında aldı.

AA | 13.05.2019 - 12:17..
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Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

Eski HDP milletvekilinin, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısında "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAYAN SÖZLERE HAPİS CEZASI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönemde parti sözcüsü olan eski HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in, Van'daki grup toplantısında yaptığı konuşmalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Baydemir'in konuşma içeriklerinde dile getirdiği sözler nedeniyle, "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Osman Baydemir yurt dışına kaçtı

YURT DIŞINA KAÇTI

İddianamede, Ağustos 2017'de İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı'nda yapılan HDP Meclis Grup Toplantısı ile "vicdan ve adalet nöbeti"nde, Baydemir'in katılımcılara yaptığı konuşmalarda suç unsuru tespit edilmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede ayrıca, 19 Nisan 2018'de milletvekilliği düşürülen Baydemir'in, 6 Nisan 2018'de yurt dışına çıkarak bir daha ülkeye dönmediği aktarıldı.

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