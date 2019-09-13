Osman Gökçek, HDP'li belediyelere kayyumu yorumladı

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehirlerinde HDP'li belediye başkanları seçildi.

Başkanlar 19 Ağustos'ta terörle iltisakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bu görevden almalar tartışırken dikkat çeken bir yorum daha geldi.

"KAYYUM ATANMAYACAK DA NE YAPILACAK"

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'deki Sürmanşet programında; "Ben belediye başkanı seçildim ama seçildiğiniz yerde terörle irtibatı olan başka bir kişi geliyor. Belediyenin bütün personel işlerine, encümen, meclis kararlarına o bakıyor. İhalelere o bakıyor. Bütün işlere o eş başkan adı altında gelen o sivil kişi bakıyor. Buralara kayyum atanmayacak da ne yapılacak." yaşananları sözleriyle yorumladı.

Osman Gökçek: HDP'li belediyelere neden kayyum atandı VİDEO