Osman Hamdi Bey'in eseri Londra'da rekor fiyata satıldı

Türk resim sanatının öncülerinden olduğu bilinen Osman Hamdi Bey, birçok eser bıraktı.

LONDRA'DA SATIŞA SUNULDU

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu, Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde satışa sunuldu.

BEKLENENDEN FAZLA BİR RAKAMA SATILDI

Yetkililer tarafından, bu eserin 600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyordu, ancak bu rakam beklenilenden fazla oldu.

44 MİLYON LİRAYA SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Kur'an Okuyan Kız tablosu, 6.3 milyon sterline yani 44 milyon liraya satıldı. Bu tablo ise 45 yıldır bir ailede bulunuyordu.

Bilindiği üzere Osman Hamdi Bey'in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon liraya, ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin liraya satılmıştı.