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Osman Kavala iddianamesi kabul edildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 15:50..
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Aralarında Osman Kavala ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilen iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SANIKLAR HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İddianamede sanıklar "Gezi olaylarını finanse etmek ve darbeye teşebbüs" ile suçlanmıştı. Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda yer alan ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen Kavala, "anayasal düzeni ve hükümeti ortadan kaldırmaya çalışmak" suçlamalarıyla Kasım 2017'de tutuklanmıştı. .

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