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Osman Kavala soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 10'u serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.

DHA | 18.11.2018 - 01:27..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ SERBEST

Operasyonda aralarında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay  ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 20 kişiden Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, Meltem Aslan, Hande Özhabeş, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Yusuf Cıvır ve Çiğdem Mater ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yiğit Aksakoğlu ise tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri soruyor.

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