Osman Kavala'nın gözaltı kararına ilk tepki AB'den

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

“ŞİMDİ NORMALE DÖNME VAKTİ”

Gezi Parkı davasında verilen beraat ve tahliye kararı sonrası Euronews’e konuşan Amor, “Mahkemenin kararından ötürü çok sevinçliyiz. Umarım yarın Büyükada davası için de aynı sonucu alırız” dedikten sonra "Ben kendim şahsi olarak Gezi Parkı'yla ilgili yaptığım görüşmelerde, Gezi ve Büyükada davalarının önemine işaret ettim. Bu konuda AB’ye doğru işaretler vermelerini istedik. Şimdi normale dönme vakti." ifadelerini kullanmıştı.

"KARANLIK DÖNEM GERİ GELİYOR"

Gözaltı kararına Twitter hesabından tepki gösteren AP Türkiye Raportörü Amor, “Beraat kararı sonrası Kavala’nın yeniden tutuklandığına inanamıyorum. Eğer savcı ileriye yönelik bir adımı baltalıyorsa, Türkiye’nin gelişmesine inanmanın bir yolu yok. Karanlık dönem tekrar geri dönüyor” ifadesini kullandı.