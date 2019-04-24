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Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, serbest kalarak evine döndü.

İHA | 24.04.2019 - 10:53..
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Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Akkuzulu Mahallesi’nde şehit piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki ifadesinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi.

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Savcı sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELİNİ ÖPTÜLER

Serbest kalmasının ardından köyüne dönen Osman Sarıgün, yakınları tarafından karşılandı. Osman Sarıgün'ün elini öpenler oldu.

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri VİDEO

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