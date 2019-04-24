Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Dünya'nın iç katmanlarındaki sarsıntılarla kıyaslanacak bu verilerin, iki gezegenin nasıl farklı şekilde oluştuğuna ışık tutması bekleniyor.

Elazığ'da karlı zeminde drift yaparken mobese tarafından görüntülenen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

6

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Eylem yapmak isteyen HDP'li milletvekili,"Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez" cevabını aldı.