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Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Ankara'da gittiği şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'li vekiller sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 00:55..
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Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ YARGIYI ELEŞTİRDİ

Serbest bırakılma kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından "Adalet bir gün linç kültürünüzü yenecek. Bu dosyalar yeniden görülecek. Yuh olsun size." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Bu serbest bırakma kararı, linç girişiminin devletin planlı ve organize bir eylemi olduğunun kanıtıdır. yargının nasıl kaar verildiğini bilen birisi olarak, bu kararın anlamı linç girişimlerinin cezasız kalacağıdır. Bu karar ile birlikte, Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır." dedi.

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

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Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

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