Osman Zolan seçimden sonra Mercedes'e binmeye başladı

Türkiye ekonomisi, yaşanan daralma nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Devlet, birtakım önlemler alarak aşırı harcamaların önüne geçse de belediye başkanları, lüks tutkusundan vazgeçmeyi başaramadı.

Bunun son örneği Denizli'de görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim sürecinde Volkswagen'in Passat modeliyle sahada boy gösterdi.

Seçimleri kazanan Zolan, garajında tuttuğu Mercedes'in lük aracını tekrar piyasaya çıkardı.

2014'ÜN EN DOLU MODELİ

Osman Zolan'ın 2014 yılında satın aldırdığı S 350 Blue Tec 4 MATIC Mercedes, o dönemde de Denizli basını tarafından oldukça eleştirilmişti.

KOLTUK YATAĞA DÖNÜŞÜYOR

Ultra lüks özelliklere sahip olan aracın; arka koltuğunun yatağa dönüştüğü, koltuklarının masaj yaptığı, otomatik fren sensörünün olduğu gibi özelliklere haberlerde dikkat çekilmişti.

EV SİNEMA SİSTEMİ

Osman Zolan'ın kullandığı aracın, en büyük özelliği ise ev sinema sistemi.

Araca yapılan özel sistem sayesinde, içeride ne kadar müzik açarsanız açın dışarıya hiçbir şekilde ses çımıyor.