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Osmaneli'de üç bin öğrenci sokaklarda çöp topladı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilerin katılımıyla sokaklarda çöp bırakılmadı.

İHA | 06.05.2019 - 17:39..
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Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilerin katılımıyla “Geleceğimiz İçin Temiz Osmaneli” isimli etkinliğe katılarak cadde sokaklarda çöp topladı.

Osmaneli'de üç bin öğrenci sokaklarda çöp topladı

TEMİZ ÇEVRE BİLİNCİ

Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilere temiz çevre bilinci yerleştirmek, sorumluluk duygularını geliştirmek ve çevremizde yaşayan insanlarda farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmeyi amaçlandı.

Üç bin öğrenciye Osmaneli Belediyesi tarafından temin edilen 3 bin eldiven ve bin 500 çöp poşeti ile yapılan planlama dahilinde tüm Osmaneli’ de bulanan cadde ve sokaklara dağılan öğrenciler çöp topladılar.

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