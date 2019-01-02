Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zam tepkilere neden oldu

İşletmesi özel şirkette olan Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu geçiş ücretleri, 2019 yılının ilk gününde artırıldı. Geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf aracın (otomobil) geçiş ücreti, bu sabah itibari 103.05 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol ücretlerine de zam yapıldı. Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası yeni zamla birlikte 11,5 TLye, daha önce 7,40 TL olan Gemlik-Bursa Kuzey gişeleri arası da 15,65 TL'ye yükseltildi.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM YOK

Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacağı açıklanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Özel şirketlerin yaptığı zamlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada gündem olan konu önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek. Vatandaşlar yüzde 44'lük zammı fazla buluyor.