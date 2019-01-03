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Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi, feribota talep arttı

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 1. sınıf araç için 103.05 TL'ye yükseltilmesinin ardından sürücüler, otomobil için gidiş-dönüş 100 TL olan feribotu tercih etmeye başladı.

DHA | 03.01.2019 - 17:45..
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Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi, feribota talep arttı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde, zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.

FERİBOTA İLGİ ARTTI

Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin artmasıyla, yeniden ilgi görmeye başladı. Eskihisar iskelesine giden yolda ve iskele önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. İskelede bulunan görevliler, araçları feribotlara doğru yönlendirdi.

Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi, feribota talep arttı

GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç (otomobil) geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103,05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobil sürücüleri ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor.

Osmangazi Köprüsü'ne zam geldi, feribota talep arttı

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