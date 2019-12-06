Osmaniye' 5 milyon dolar değerinde selenyum ele geçirildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR

Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C.,. Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan, 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.

Osmaniye'de 475 gram Selenyum ele geçirildi VİDEO

SAF SELENYUM OLDUĞU BELİRLENDİ

Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi. Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.