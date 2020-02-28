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Osmaniye şehidini uğurladı

Esad rejiminin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya toprağa verildi.

DHA | 28.02.2020 - 18:01..
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Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin düzenlendiği hava saldırısında Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -1

Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için Osmaniye'de merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -2

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -3

TOPRAĞA VERİLDİ

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -4

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -5

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -6

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -7

Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı -8

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