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Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

Osmaniye’de 23 yaşındaki 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın evinde başından vurulması sonucunda hayatını kaybetti.

İHA | 28.12.2019 - 00:00..
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Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde, 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık da hamile olduğu öğrenilen Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve babası İsmail Kaya geldi.

BAŞINDAN VURULMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Kaya’nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi Kadir Kaya’nın da yanında olduğu öğrenildi. Cinayetin ardından Osmaniye polisi ölen kadının babası İsmail Kaya’yı ve eşi Kadir Kaya’yı gözaltına aldı. Ölen kadının cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi. Olay ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de 1 çocuk annesi 4 aylık hamile kadın vuruldu

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