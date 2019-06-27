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Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Osmaniye'de çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar kızılçam alanı zarar gördü.

DHA | 27.06.2019 - 22:18..
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gĞÜÜTÇ

 

Yangın, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan duman yükseldiği görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

2 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

Bölgeye sevk edilen Osmaniye, Düziçi ve Hasanbeyli orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti.Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği çalışmayla yangın söndürüldü. 2 hektarlık kızılçam örtülü ormanlık alanının zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede kesinlik kazanacak.Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı


Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

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