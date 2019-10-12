Osmaniye'de 3 aydır kayıp kişinin cesedi bulundu

Kadirli ilçesinde ikamet eden Vedat Kolutek’ten yakınları haber alamayınca 25 Haziran günü Kadirli polisine giderek kayıp başvurusunda bulunuldu.

ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR BİLGİSİNE ULAŞILDI

Kadirli polisi yaptığı çalışmada Kolutek’in izine rastlayamadı. Soruşturmayı derinleştiren polis Vedat Kolutek’in en son olarak İsmail T. Ve Çetin A. İle görüştüğünü ve öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı.

BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRDÜLER

İki kişiyi bir süre takibe alan polis daha sonra İsmail T. Ve Çetin A.’yı gözaltına aldı. Polisin yaptığı çapraz sorguda İsmail T. Ve Çetin A. olay günü bir alacak verecek meselesi yüzünden Vedat Kolutek ile aralarında tartışma çıktığını tartışma sonunda da İsmail T'nin, başına vurduğu taşla Vedat Kolutek’ini öldürdüğü, Çetin A. ile birlikte cesedi arabanın bagajına koyarak Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Gökgedik mahallesi Elmalı mevki'inde ormanlık alan içerisine gömdüklerini itiraf ettiler.

CESET BULUNDU

Kadirli ve Andırın Cumhuriyet savcıları ve Jandarma eşliğinde katil zanlılarının gösterdikleri Gökgedik mahallesi Elmalı mevki'inde ki ormanlık alanda yapılan kazıda Vedat Kolutek’e ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

SORGU SÜRÜYOR

Bulunan ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Katil zanlıları İsmail T. ve Çetin A.nın sorguları sürüyor.