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Osmaniye'de 3 hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 3 kişi sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

DHA |
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Osmaniye'de 3 hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

3 KİŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Osmaniye'de İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 3 hastayı uzun süren yoğun bakım ve solunum cihazı tedavisinin ardından, iyileşerek evlerine, ailelerinin yanlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hastalar 14 boyunca evlerinde karantina altında kalacak.

Osmaniye'de 3 hasta koronavirüsü yendi

"KORONA ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİL"

Dr. Öznavruz, "Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık, bir büyük alkışı da bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizi sonuca götürecek kural açık; hareketi azalt, izolasyonu artır, teması koru, evde kal. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskesiz çıkmamaları önemle rica ediyoruz." dedi.

Taburcu olan hastalar ise tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.

Osmaniye'de 3 hasta koronavirüsü yendi

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