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Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA | 25.07.2019 - 02:37..
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Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.03'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Kadirli'nin yanısıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

İlk belirlemelere göre yıkıma yolaçmadığı belirtilen depremde yaralanan olmadı. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

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