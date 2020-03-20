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Osmaniye'de 5 kişi karantinayı ihlal etti

Koronavirüs nedeniyle karantiya alınan 5 kişinin, 14 gün kuralına uymaması sonucu para cezası uygulandı.

DHA | 20.03.2020 - 17:00..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar korku içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye'de de vakaların görülmesi sonucu tedbirler alınıyor. Salgınla mücadele kapsamında vatandaşlar 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

14 GÜN KURALINA UYMADILAR

Osmaniye'de Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G., Ö.F. ve S.S.ile birlikte O.Y. ve eşi F.Y.'nin koronavirüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, 5 kişinin tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.

392 LİRA PARA CEZASI

Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de 5 kişi karantinayı ihlal etti

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