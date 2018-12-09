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Osmaniye’de aile katliamı yaşandı

Evden uzaklaştırma cezası alan adam cezasının bittiği gün eve gelerek eşi ve 4 çocuğunu av tüfeği ile vurdu.

İHA | 09.12.2018 - 22:38..
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Meydana gelen olayda köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi isimli şahıs, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı. Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞTI

Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rast gele ateş açarak Eşi Hürü Ergi'yi ve çocuklarını vurdu.

Osmaniye’de aile katliamı yaşandı

Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi’nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye’de aile katliamı yaşandı VİDEO

ZANLI DAĞA KAÇTI

Yaralılardan Meryem ve Emre Ergi’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Didem Ergi’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan eşini ve çocuklarını av tüfeği ile vuran baba Kemal Ergi ise olaydan sonra köydeki dağlık alana kaçtı.

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