Batman'da polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

1 Işık eğrisi nedir Işık eğrisi, bir yıldızın veya bir bölgenin zamana karşı çizilen parlaklık grafiğidir.

2 Osmaniye'de akrabaların arazi kavgası: 2 ölü Amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı.

3 Sistinozis nedir Ailevi geçişli bir hastalık olan sistinozis, akraba evliliklerinden dolayı Avrupa ülkelerine göre ülkemizde daha çok görülür.

4 İngiltere'nin Eyam köyü, 350 yıl önce salgına savaş açtı 17'nci yüzyılda meydana gelen veba salgınında tecrit uygulaması kararı alan Eyam köyü, salgının ülkeye yayılıp çok daha fazla kişinin hayatına mal olmasını engellediği için hala hatırlanıyor.

5 Deepfake nedir Deepfake, herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü almasını sağlayan yapay zeka yazılımlarıdır.

6 Bakımevi çalışanından yaşlı adamı duygulandıran hediye İngiltere'de yaşanan olayda, kaybettiği eşinin fotoğrafına sarılarak uyuyan 94 yaşındaki adama bakıcıları muhteşem bir sürpriz yaptı.