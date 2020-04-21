Osmaniye'de akrabaların arazi kavgası: 2 ölü

Osmaniye'de merkeze bağlı Köyyeri köyünde aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma olduğu belirlenen amca çocukları Mustafa Usta (51) ve Mehmet Usta (68) köyün girişinde tartışmaya başladı.
İki akrabanın tartışması, büyüyerek silahlı kavga dönüştü.
AMCA ÇOCUKLARI BİRBİRLERİNİ YARALADI
Mustafa Usta ve Mehmet Usta yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş etti.
İki amcaoğlu silahlardan çıkan kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere gönderilen Mustafa Usta ve Mehmet Usta hayatını kaybetti.
Jandarme ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.