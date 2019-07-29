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Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu Zeynep Kılınç ile kendi ismini taşıyan 7 aylık bebeği Zeynep, yaşamını yitirdi.

DHA | 29.07.2019 - 01:23..
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Osmaniye'de akşam saatlerinde D-400 yolu Tehci köyü yol kavşağında kaza meydana geldi.

Mehmet Kılınç yönetimindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 HA 170 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

ANNE VE 7 AYLIK BEBEĞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Kılınç ve 7 aylık bebeği Zeynep Kılınç ağır yaralandı, eşi Zeynep Kılınç ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde hayatını kaybeden anne Zeynep Kılınç'ın cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden çekilmesiyle kontrollü olarak yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti


Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'de anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

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