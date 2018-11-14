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Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

İHA | 14.11.2018 - 00:47..
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Adnan Menderes Mahallesi’nde Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca ve yanında bulunan 2 kişi bir kafede oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler kafeye gelerek Koca’ya ve yanındakilere ateş açtı.

BAŞKAN DAHİL 3 KİŞİ YARALANDI

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Başkan Koca’yı ve diğer 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

HASTANE MÜDÜRÜ: "BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK"

Özel hastanenin müdürü Ali Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın hastane yanında bulunan kafeteryada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda yaralanan Başaran'ın belediyede işçi kadrosunda çalıştığını, Murat Karakaya'nın ise Başkan Koca'nın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrendiklerini aktaran Taşçı, "Yaralılarımızdan Başkanımız ve Murat Karakaya'nın durumu iyi. Diz kapaklarından kurşun girip çıkmış. Burak Başaran isimli arkadaşımızın ise durumu kritik, kendisini Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk ettik." dedi.

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