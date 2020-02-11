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Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı

Osmaniye’de bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 11.02.2020 - 02:37..
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Osmaniye merkez ilçe Sıra Konaklar mevkiinde, Muhammet G. yönetimindeki 80 AE 548 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park halindeki 01 ACT 148 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mehmet G. (20) ve Abdullah K. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı

Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı

Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı

Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı

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