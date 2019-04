Osmaniye'de Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağırılan ailesine teslim edildi.