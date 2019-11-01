Osmaniye'de bir ortaokulun kazan dairesinde yangın çıktı

Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

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Antalya'da 17 bin kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya'da, 2 depoya yapılan baskında, 1 milyon 700 bin TL'lik çeşitli markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.