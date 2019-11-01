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Osmaniye'de bir ortaokulun kazan dairesinde yangın çıktı

Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulunun kazan dairesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

AA | 01.11.2019 - 19:30..
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Osmaniye'de Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulunun kazan dairesinde yangın çıktı, 40 öğrenci binadan tahliye edildi

KAYNAK YAPILIRKEN YANGIN ÇIKTI

Şehit Mücahid Soydemir İmam Hatip Ortaokulunun kazan dairesinde kalorifer yakıt tankının sökümünde, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Bunun üzerine sınıflarda kurs gören yaklaşık 40 Suriyeli öğrenci binadan tahliye edildi. Yangın, okula yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, kazan dairesinde hasar oluştu.

Okulun kazan dairesinde yangın VİDEO

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