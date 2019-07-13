Osmaniye’de dolu yağışı ekili anlanlara zarar verdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi.
Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere ve Yoğunoluk köylerinde de etkili olan dolu yağışından dolayı meyve bahçeleri zarar gördü.
AĞAÇLARIMIZ ZARAR GÖRDÜ
Dolu yağışının aniden bastırdığını belirten Değirmendere köyünden Mustafa Yağız isimli vatandaş, “Kurumuş dereler dahi su ile doldu taştı. Önce 1 saat kadar sağanak yağmur yağdı. Ardından da dolu yağışı başladı. Meyve bahçelerimizdeki ağaçlar, bahçemize ektiğimiz bitkiler doludan büyük zarar gördü” şeklinde konuştu.