1 Hakkari'de 2'si kardeş 3 çocuk kayboldu Baraj gölüne giren Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, kayboldu. Jandarma yaptığı aramada çocukların ayakkabı ve elbiselerini buldu.

2 Türkiye'deki orman yangınlarının nedenleri bilinmiyor Son zamanlarda orman yangınlarının dikkatsizlikten mi yoksa rant uğruna bilinçli olarak mı çıkarıldığı yeniden gündeme geldi.

3 Osmaniye’de dolu yağışı ekili anlanlara zarar verdi Akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ve meyve ağaçlarında zarara neden olsun.

4 Balıkesir'de kaza: 9 yaralı Meydana gelen kazada, küçük kızın babasını bırakmak istememesi görenleri hüzünlendirdi.

5 Bursa'da kaza: Minibüs tarlaya savruldu Yanından geçen otomobilin drift yapması sonucu araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

6 Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü Bir otobüsün yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.