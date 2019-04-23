Osmaniye'de eşinin öldürdüğü hamile kadın toprağa verildi

Olay, Pazar Mahallesi sebze hali civarındaki evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve bu yüzdende malulen emekli edilen Uzman Çavuş Ali Rıza Ç. (42) eşi Sultan Ç. (35) ve 2 ve 10 yaşındaki çocuklarıyla bir arkadaşıyla birlikte hastaneden gece saatlerinde eve geldi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Eve girdikten kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından Ali Rıza Ç. tabancasını çekerek iki çocuğunun gözü önünde Sultan Ç.’ye kurşun yağdırdı. O esnada silah seslerine eve gelen komşuları iki çocuğu alarak evden çıkardı.

EŞİ DE İNTİHAR ETTİ

4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan Ç.’yi öldüren Ali Rıza Ç., aynı silahı kendine dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşetin yaşandığı eve giren sağlık ekipleri Sultan Ç.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Eşini öldüren ve aynı silahla intihar eden Ali Rıza Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı eve yaklaşık 20 gün önce taşınan çiftin çocukları ise yakınları gelene kadar komşularına teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Ç.’nin cenazesi morga kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eşi tarafından çocuklarının gözü önünde öldürülen ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Sultan Ç., Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.