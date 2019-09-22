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Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

110 yaşında olan Fatma nine, ev, bağ ve bahçe işlerini kendisi yapıyor.

İHA | 22.09.2019 - 13:27..
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 2 Temmuz 1910 yılında dünyaya gelen Fatma Traş, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 2. Abdülhamit Han, Sultan Beşinci Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin Han’ın sultanlığını gördü.

12 CUMHURBAŞKANI, 33 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Mustafa Kemal önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş döneminden günümüze kadar ise 12 cumhurbaşkanı ve 33 başbakan gören Fatma ninenin 6 çocuğu, 38 torunu, 3 de torununun çocuğu bulunuyor. En büyük torunu 55, en büyük çocuğu ise 81 yaşındaki Mehmet olan Fatma ninenin en küçük kızı Hatice 64 yaşında, en küçük torunu ise 19 yaşında bulunuyor.

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

"KÜL İLE BULAŞIK YIKARDIK"

Bir asrı aşan hayatı boyunca birçok sıkıntı yaşadığını anlatan Fatma nine, hayatın her geçen gün daha da kolaylaştığını anlatarak, "Eskiden böyle deterjanlar olmazdı. Arap sabunu ya da kül ile bulaşık yıkardım. Yıkadığım bulaşıkları tezgaha koyardım, bembeyaz, kar gibi olurdu. Şimdi deterjanlar var ama onlar hep hastalık saçıyor. Gençliğimde hiç zorlanmadım. Tüm işleri kolaylıkla yapardım, tatlı dilin varsa iş yapmak zor değildi. O zamanlar tatlı dil vardı, huzur vardı. Konu komşunun birbirine düşman gibi bakmadığı zamanlardı. Çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın diye kocam Devlet Demir Yolları'nda çalışırken bende kıl kilim dokurdum" diye konuştu.

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

"UZUN YAŞAMIN SIRRI AZ YEMEK"

Kendi ailesinin az yemek yediğini ve bu nedenle uzun yıllar yaşadığını söyleyen Fatma nine, kendisinin de az yemesi nedeniyle bu kadar uzun yaşadığını iddia etti. Fatma nine, "Sabah erkenden kahvaltı ederdim. Kahvaltıdan sonra ise ikindi vaktinde yemek yerdim. Akşam ise yemek asla yemedim. Gençliğimden bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da yemem zaten. Bir de peynir yersem yağ yemem, yemekleri birbirine karıştırmam. Günde bir öğün iyice karnımı doyururum. Sonraki öğünde ise daha hafif yemekler yerim. Kurt gibi kadındım maşallah. Kıl kilim dokurdum, ev işlerini yapardım, oduna giderdim. Yırtıcı kurt gibi bir kadındım" şeklinde konuştu.

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

"ATATÜRK'Ü GÖRDÜM"

Fatma nine, kendisinin çocukluk döneminde gençliğinin zirvesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ü gördüğünü de anlattı. Fatma nine, 20 Haziran 1907’de kolağası (kıdemli yüzbaşı) olan ve 20 Eylül 1907’de Selanik’teki 3. Ordu’ya atanan Mustafa Kemal’i trenle Kahramanmaraş’a giderken mola verdikleri İslahiye Fevzipaşa garında görebildiğini söyledi. "O zamanlar Fevzipaşa Mahallesi’nde ablamın çocuklarına bakmaya gitmiştim. Tren istasyonuna Mustafa Kemal’in geldiğini söylediler. Gara gittim ama boyum yetişmediği için göremedim. Sonra bir taş buldum, taşın üstüne çıktım. Mustafa Kemal de trenin penceresindeydi. Vatandaşlar sohbet ediyordu, iri mavi gözleri vardı" diye konuştu.

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

Osmaniye'de Fatma ninenin 110 yaş sırrı

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