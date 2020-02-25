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Osmaniye'de günde 5 litre kola içen adam bağımlı oldu

15 yıldır günde 5 litre kola içerek bağımlı olan adam, yemek yiyemez hale geldi.

İHA | 25.02.2020 - 12:50..
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pastane işletmeciliği yapan tatlı ustası İsmail Otlu, 10 yaşında başladığı kola içme alışkanlığından dolayı bağımlı oldu.

Önceleri günlük 1 litre, 2 litre kola içen İsmail Otlu, zaman içerisinde kendisinde bağımlılık yapan kolayı 5 litreye çıkardı.

Osmaniye'de günde 5 litre kola içen adam bağımlı oldu

UYANIR UYANMAZ KOLA İÇİYOR

Sabah uyanınca ilk işi kola içmek olan genç adam, uzun zamandır hiç su içmediğini söyledi. Otlu, yemek dahi yemediğini, sadece öğlen arası bazen simit bazen de poğaça ile karnını doyurduğunu belirtti.

15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Osmaniye'de günde 5 litre kola içen adam bağımlı oldu

"BAĞIMLISI OLDUM, BIRAKAMIYORUM"

Kola içmediği zamanlarda baş ağrısı çektiğini strese girdiğini belirten İsmail Otlu, “10 yaşından bu yana kola içiyorum. İster istemez bağımlılık oldu. 2, 2 buçuk litre ile başladık şimdi 5 litreye kadar çıktı. Bu bağımlılık bana yarın bir gün nasıl bir hastalık olarak geri döner bilemiyorum. Su içemiyorum. Yemek dahi yiyemiyorum. Öğleni simitle börekle geçiştiriyorum. Yarın bir gün ne getirir bilemiyorum ama bağımlısı oldum bırakamıyorum. İçkim sigaram yok kötü alışkanlığım bu.” dedi.

Osmaniye'de günde 5 litre kola içen adam bağımlı oldu

İŞ YERİNE GELEN ARKADAŞLARINA DA KOLA İKRAM EDİYOR

İş yeri yakınında seyyar satıcı arkadaşı Tamer Onu ise, “Bizi bıktırdı. Ben bu caddede seyyar satıcıyım. Kola içmeye sürekli beni de çağırıyor.  Beni de bağımlı yaptı. 1 litre kola da ben içiyorum.” dedi.

Osmaniye'de günde 5 litre kola içen adam bağımlı oldu

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